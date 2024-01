Un român a fost lovit de o umbrelă de la McDonald's: tot el plătește și despăgubiri restaurantului Un roman a avut parte de pațania vieții. O umbrela de la McDonald's s-a rupt și l-a lovit direct in cap, dar ulterior lucrurile au luat o turnura neașteptata. Barbatul din Timișoara a dat in judecata compania și a cerut daune in valoare de 50.000 de euro, insa solicitarea i-a fost respinsa de catre judecatori. Mai mult, Tribunalul Timiș l-a obligat pe reclamant sa ii achite restaurantului cheltuieli de judecata in valoare de 9.300 de lei. „Raportat la cauzele exoneratoare de raspundere, tribunalul retine ca subzista elementele cazului fortuit, constatand ca evenimentul extern invocat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

