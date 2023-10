Stiri pe aceeasi tema

- Un alt caz șocant a avut loc, de aceasta data in Belgia. Un roman a fost impușcat de soțul amantei sale, un barbat in varsta de 42 de ani, din Wevelgem, in parcul Sterrebos din Rumbeke. Evenimentul a avut loc la data de 18 februarie 2022. Ce risca acum agresorul in urma faptei comise.

- Barbatul in varsta de 42 de ani din Wevelgem care l-a impușcat in fața rivalul sau amoros roman, in parcul Sterrebos din Rumbeke, pe 18 februarie anul trecut, risca șase ani de inchisoare. In mod miraculos, victima a suferit rani care nu i-au pus viața in pericol, scrie Nieuws Blad.Glonțul i-a trecut…

- Un barbat a fost condamnat dupa ce a postat un filmuleț pe rețelele de socializare in care iși arata disprețul fața de polițiști. A primit o pedeapsa cu suspendare, dar avertismentul transmis este ca la urmatoarea abatere va fi cu executare

- Masurile fiscale sunt un cartof fierbinte, in special pentru mediul privat, iar efectele nu vor intarzia sa se faca simțite in buzunarele fiecarui roman. Spiritele s-au incins in Parlament, dupa ce Guvernul a decis sa iși asume raspunderea pe masurile fiscale care au fost, intr-un final, facute publice…

- Elena Mațan, partenera lui Alexandru Mațan (Columbus Crew), a argumentat de ce nu s-ar muta niciodata definitiv in SUA. Dupa experiența de la Rapid (august-decembrie 2022), Mațan a revenit la Columbus la finalul anului trecut, alaturi de Elena, logodnica lui deja de 3 ani. ...

- Un barbat imbracat cu un tricou purtand insemnele Politiei si care avea asupra lui un baston reflectorizat a fost fotografiat, sambata, in timp ce incerca sa opreasca autovehicule pe un drum judetean din Maramures. Individul este cercetat acum pentru uzurparea de calitati oficiale.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General la Salonic, a fost notificat telefonic, in data de 2 august 2023, cu privire la spitalizarea unui cetațean roman in localitatea Polygiros, ca urmare a unui incident soldat cu ranirea prin impușcare a acestuia,

- O femeie din raionul Nisporeni a fost condamnata la pedeapsa sub forma de 200 de ore de munca neremunerata in folosul comunitații dupa ce și-a agresat concubinul. Sentința a fost pronunțata recent de magistrații Judecatoriei Ungheni. Potrivit materialelor cauzei, totul s-a produs in perioada septembrie-octombrie…