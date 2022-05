Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare din Grecia au confirmat duminica un prim caz de variola a maimuței. Este vorba despre un roman care traiește in Marea Britanie și care venise in vacanța in Kefalonia. Prietena lui este internata și ea, nu are simptome, dar exista suspiciunea ca s-a infectat și ea. In plus, Atena…

- Aproximativ 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate pana in prezent in 11 țari, iar alte 50 sunt suspecte, a informat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in urma unei reuniuni de urgența pe tema acestui virus. Experții avertizeaza ca este posibil sa fie raportate mai multe cazuri…