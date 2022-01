Stiri pe aceeasi tema

- „Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, asa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete ... am…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 378 locuri de munca vacante Germania – 276 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, Post-ul Cauți un loc de munca in strainatate? EURES anunța aproape 400 de joburi sigure apare…

- Avocatul Poporului prezinta, vineri, rezultatul unei cercetari care prezinta situatia copiilor care au parintii la munca in strainatate. „Este o situatie pe care o consideram grava”, a transmis Renate Weber, care a adaugat ca este vorba de mai mult de 100.000 de copii, dar nimeni nu stie exact cati…

- 76.000 de copii din Romania cresc departe de parinții plecați la munca in strainatate, potrivit datelor organizației Salvați Copiii. Pandemia, spun specialiștii, le-a adancit dorul și anxietațile, iar riscurile in ceea ce privește dezvoltarea lor psiho-emoționala sunt mari. Sentimentul de abandon devine…

- Intr-o perioada sociala dificila, marcata de criza sanitara și de restricții, peste 75.800 de copii sunt in grija rudelor sau a unui parinte, in țara, in urma migrației economice a parinților

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la preluarea mandatului, ca institutia pe care o va conduce nu va fi una care va oferi doar vouchere si suplimente, ci va stabili politici publice, astfel incat Romania sa fie „o tara din care tinerii sa nu mai fie tentati sa plece pentru ca aici…

- Se intampla la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, unde mai mulți pacienți critici, intubați, nu pot fi transferați pentru tratament in strainatate din cauza ca familiile nu acorda permisiunea.Cel mai tanar pacient cu COVID-19 internat la Institutul Marius Nasta, de 27 de ani,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 447 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Germania – 319 locuri de munca pentru: croitoreasa/croitor de tapițerie și decorațiuni, operator mașini și sisteme, operator mașini și instalații, luctator in producție…