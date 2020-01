Stiri pe aceeasi tema

- John Musetescu Werberg s-a nascut in Uppsala, Suedia, iar de cativa ani s-a mutat in Barcelona. Are dubla cetatenie suedeza si romana si se afla acum in centrul unui scandal de amploare in Spania.

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 17 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit news.ro”In perioada 11 - 17 ianuarie…

- Un numar de 12 persoane urmarite international au fost aduse in tara in urma misiunilor desfasurate de politistii romani in ultima saptamana. Totodata, alte noua persoane urmarite au fost predate statelor care au emis mandate de arestare pe numele lor potrivit news.roPotrivit Politiei Romane,…

- Anamaria Prodan a sarit sa-l apere pe jucatorul ei, Nicolae Stanciu, dupa ce mijlocașul a fost printre cei mai criticați „tricolori” dupa infrangerile Romaniei cu Suedia, 0-2, și Spania, 0-5, din preliminariile EURO 2020. „Fotbalul este foarte simplu daca ai cu cine sa il joci. Cel mai bun exemplu este…

- Înaintea meciului cu Spania din preliminariile Euro 2020, fara nicio miza pentru tricolori, Nicolae Stanciu a vorbit despre cum ar trebui sa joace România cu echipele valoroase. Jucatorul de la Slavia Praga considera ca tricolorii ar trebui sa alerge mai mult pentru a suplini lipsa de valoare.…

- Stabilit de peste un deceniu la Barcelona, fostul internațional și ex-capitan al Rapidului, Iulian Chirița, ofera de la distanța rețeta pentru a trece de suedezi și a lupta apoi cu calificarea pe masa in ultimul meci al preliminariilor, la Madrid. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora…

- Nicolae Stanciu este jucatorul roman care s-a intalnit in aceasta toamna, de doua ori, cu Messi & Co.. Echipa sa de club, Slavia Praga, calificata in grupele Ligii Campionilor, a disputat deja dubla cu Barcelona, iar Stanciu a evoluat in ambele partide, anunța MEDIAFAX.In meciul jucat…

- Real Sociedad isi continua parcursul bun din campionatul de fotbal al Spaniei, iar victoria de duminica, 1-0 in deplasare cu Celta Vigo in etapa a 10-a, a urcat-o provizoriu pe pozitia a doua a clasamentului, la egalitate de puncte cu liderul FC Barcelona, ce are un meci mai putin disputat.…