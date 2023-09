Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul America's Got Talent a fost castigat de un roman, Adrian Stoica, pasionat de dresaj canin. In finala ediției din acest an al show-ului America's Got Talent, care a avut loc miercuri seara (27 septembrie) in SUA, Adrian Stoica (44 de ani) și partenerul sau de scena, catelusul rasa Border Collie…

- Adrian Stoica si cainele sau, Hurricane, au castigat America's Got Talent, cel mai mare concurs de talente din lume. Romanul a obținut premiul de un milion de dolari și șansa de a avea propriul spectacol in Las Vegas.

- O profesoara din Romania figureaza in Top 50 profesori din lume la Global Teacher Prize 2023, competiția unde sunt premiați cei mai buni și activi dascali din lume. Premiul cel mare este de 1 milion de dolari. Ana-Maria Rusu este profesoara de Educație muzicala la Colegiul „Unirea“ și la Școala…

- Guvernul a venit cu forma finala a proiectului fiscal, iar una dintre prevederi vizeaza persoanele care dețin case și mașini scumpe. Digi24.ro a facut un calcul pentru a vedea, concret, cat vor plati acestea de la 1 ianuarie 2024, data la care intra in vigoare noile masuri.

- Un roman aflat in inchisoare, care susținea ca este preot, a reușit sa inșele o femeie din Statele Unite ale Americii cu 400.000 de euro. Barbatul era incarcerat la Penitenciarul din Gherla. Asupra sa s-a gasit și un telefon mobil. Mai multe persoane din judetul Suceava, care se dadeau drept preoti…

- Gigi Becali este unul dintre cei mai instariți barbați din Romania. Se lauda cu o avere formidabila și duce o viața de lux, dar nu va uita niciodata cum a facut primul milion de dolari Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cum s-a simțit cand s-a vazut cu o suma de bani atat de mare. Cum […] The post…

- Primarul din Tampa Florida, Jane Castor, a facut o captura uriasa in timp ce pescuia in Florida Keys impreuna cu familia la sfarșitul lunii trecute, gasind și transportand un pachet care conținea cocaina cu o valoare stradala estimata la aproximativ 1,1 milioane de dolari.

- Un inel in forma de coroana conceput și purtat de legenda rap-ului californian Tupac Shakur cu puțin timp inainte de uciderea sa in 1996 a fost vandut cu peste un milion de dolari la o licitație de hip-hop, potrivit AFP.