Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stoica a caștigat sezonul cu numarul 18 al celebrei competiții America's Got Talent alaturi de cațelușa Hurricane, cu un numar de dresaj impresionant. Romanul va pleca acasa cu marele premiu in valoare de 1 milion de dolari și va primi, de asemenea, propriul show in Las Vegas.Adrian Stoica…

- Adrian Stoica, romanul care a castigat America’s Got Talent, alaturi de cațelușul sau Hurricane a oferit multe imagini adorabile pana a ajuns sa caștige marele premiu. The post (VIDEO) Noi imagini cu romanul și cațelul care au impresionat America appeared first on Cotidianul RO .

- Adrian Stoica si cainele sau, Hurricane, au castigat America’s Got Talent, cel mai mare concurs de talente din lume. Miercuri seara, Adrian Stoica a devenit campionul competiției America’s Got Talent, obținand premiul de un milion de dolari și șansa de a avea propriul spectacol in Las Vegas. In etapa…

- „America's Got Talent” și-a ales un nou caștigator, iar de aceasta data marele premiu a mers la un roman. Adrian Stoica a impresionat publicul cu numarul sau de dresaj canin, conform Paginademedia.ro.

- Adrian Stoica si cainele sau, Hurricane, au castigat America’s Got Talent, cel mai mare concurs de talente din lume. Adrian Stoica a caștigat, așadar, premiul de 1 milion de dolari și șansa de a avea propriul spectacol in Las Vegas. Citește și: „Uniunea Scriitorilor din Romania nu exista. Cum de primește…

- Show-ul America's Got Talent a fost castigat de un roman, Adrian Stoica, pasionat de dresaj canin. In finala ediției din acest an al show-ului America's Got Talent, care a avut loc miercuri seara (27 septembrie) in SUA, Adrian Stoica (44 de ani) și partenerul sau de scena, catelusul rasa Border Collie…

- Adrian Stoica si cainele sau, Hurricane, au castigat America's Got Talent, cel mai mare concurs de talente din lume. Romanul a obținut premiul de un milion de dolari și șansa de a avea propriul spectacol in Las Vegas.

- Romanul Adrian Stoica a caștigat America's Got Talent seonul 18, in ediția de miercuri seara, 27 septembrie. Adrian Stoica, datorita partenerului sau de scena, catelusul rasa Border Collie pe nume Hurricane (Uragan), a castigat trofeul competitiei si un cec in valoare de 1.000.000 de dolari, potrivit…