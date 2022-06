Un ROBOT a efectuat cu succes o intervenție chirurgicală Roboții care ajuta medicii sa efectueze operații au devenit o comoara in medicina moderna. Cu toate acestea, o echipa de la Universitatea Johns Hopkins susține ca un robot a efectuat cu succes prima operație laparoscopica – fara un medic care sa-l ghideze in timpul procedurii. foto: pixabay.com/ro Chirurgia laparoscopica este o procedura minim invaziva utilizata pe scara larga in care o camera este introdusa in abdomenul sau in sistemul reproductiv al unei femei pentru a verifica daca exista probleme. Procedura efectuata pe un porc este un pas important catre operațiile complet autonome ale pacientului. In… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

