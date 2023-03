Un reprezentant BNR atrage atenția: Care este cel mai mare pericol cu care se confruntă economia Cel mai puternic motiv de ingrijorare, atat pentru sectorul public, cat și pentru cel privat, ar trebui sa fie creșterea gradului de indatorare dincolo de limitele sustenabilitații. Este avertismentul lansat pe rețelele sociale Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei. Iar problemele cu care se confrunta banci din SUA și Europa vor aduce o noua cursa a indatorarii. ”Boala urmatorului deceniu” Prin urmare, boala urmatorului deceniu va fi indatorarea, arata reprezentantul BNR: ”Cum ieșirea din fiecare criza a acestui secol… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

