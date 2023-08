Stiri pe aceeasi tema

- Este adevarat ca contraofensiva ucraineana a pierdut din tracțiune, iar Rusia, de asemenea, nu are perspective deosebite pentru un avans? Expertul militar Iuri Fedorov raspunde la aceasta intrebare intr-o analiza pentru Novaia Gazeta Europa.

- Atunci cand cancelarul austriac Karl Nehammer a decis in aprilie anul trecut sa fie primul lider european de dupa invazie care a zburat la Moscova (via Kiev) pentru a se intalni cu Putin fata in fata, el a incercat sa vanda acest lucru ca pe o misiune de pace si ca pe o "datorie" solemna a sa. Criticii…

- Posibilitatea ca virusul Covid sa se fi scurs dintr-un laborator nu ar trebui exclusa, a declarat un cercetator de top din China, care a jucat un rol cheie in raspunsul la pandemie și in eforturile de a urmari originea virusului, scrie BBC.

- Analiza mediaTRUST mediaTRUST prezinta vizibilitatea in media a tuturor Federațiilor Sportive din Romania, de la 1 – 30 aprilie 2023. Mediatizarea Federației Romane de Fotbal a scazut cu 40% in luna aprilie fața de luna martie. In luna aprilie, s-a inregistrat o scadere in mediatizarea sporturilor in…

- Construirea prin PNRR a unui muzeu al conflictelor interetnice este un gest inoportun, bazat pe percepții neadevarate, spune Lavinia Șandru, coordonator comunicare PUSL. CITESTE SI BREAKING NEWS Negocieri eșuate la Guvern. Greva profesorilor continua 17:12 1562 Analiza - Cresterea impredictibilitatii…

- Libris, librarie de referința pe piața din Romania, aniverseaza luna aceasta 32 de ani de la inființare. De-a lungul celor peste 3 decenii, 1.3 milioane de cititori din 170 de țari au cumparat peste 22 milioane de carți. In depozitul de 5000 de mp al Libris, situat in Brașov, sunt gazduite permanent…

- Analiza ori interpretarea viselor este una profunda. Imaginile aparute in vis pot avea semnificații și abordari aparte. Descopera ce inseamna cand visezi ca ceri ajutor. Interpretarea viselor este o tehnica ce poate aduce beneficii in viața reala, datorita metodei de analiza și cercetare a viselor.…

- Directia de Sanatate Publice Iasi a prezentat datele cu privire la infectiile respiratorii acute din ultima saptamana aflata sub analiza – 1 – 7 mai 2023. Conform acestora, se inregistreaza o crestere usoara, fiind 4.393 de infectii respiratorii acute depistate in acest interval in comparatie cu 4.095…