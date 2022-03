Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de joi la Spitalul de Boli Infectioase erau internate 130 de persoane cu COVID-19 cu forme medii de boala si alte trei persoane cu forme severe se aflau la terapie intensiva. De asemenea, la sectia exterioara de la Letcani a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi se afla opt pacienti…

- In acest al cincilea val Covid, aproximativ 20 la suta dintre cadrele medicale din judetul Iasi sunt infectate cu virusul Sars CoV-2. Directorul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu a declarat ca situația era previzibila de aceea s-a decis ca in anumite sectoare, cadrele medicale sa…

- Cresterea numarului de noi infectari duce invariabil si la cresterea gradului de ocupare a spitalelor COVID si suport-COVID. Numai in ultimele 24 de ore au fost facute 98 de internari, dublu fata de numarul pacientilor externati. Ieri erau raportate doar 5 paturi ATI Covid libere, in conditiile in care…

- Spitalul mobil de la Letcani a inceput sa primeasca de marți din nou pacienți bolnavi de COVID, pe fondul cresterii numarului de infectari, relateaza News.ro. Unitatea s-a aflat de la finalul lunii decembrie in conservare, dupa ce rata de infectare scazuse, iar ”numarul de pacienti nu justifica functionarea”.Astazi,…

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la spitalul de Boli Infectioase din Iasi avand Covid, medicii afirmand ca starea lui este stabila. Managerul spitalului…

- Spitalul mobil de la Lețcani, redeschis pe 13 octombrie din cauza lipsei acute de paturi ATI pentru pacienții COVID in județul Iași, a intrat de miercuri in conservare pentru urmatoarea perioada. Decizia a fost luata de autoritați, intrucat a scazut incidența infectarii cu COVID, iar ”numarul de pacienti…

- Suspicine de infectare cu varianta Omicron la Iasi. Este vorba despre doi pacien'i, dintre care unul este internat la Spitalul C.I.Parhon~ Probele au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru secventiere. "Asa cum stiti, Spitalul Clinic de Boli Infectioase" Sf. Parascheva" Iasi prin laboratorul…

- Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, recomanda populatiei sa continue vaccinarea cu serurile anti-COVID-19, explicand ca nu exista momentan dovezi stiintifice ca ar fi ineficiente impotriva tulpinii Omicron a COVID-19. Mai mult, explica medicul, tulpina Delta este in continuare…