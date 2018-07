Stiri pe aceeasi tema

- Mateo Salvini, ministrul de Interne italian, și-a câștigat mandatul de senator cu ajutorul unui politician din Calabria acuzat de legaturi cu ‘Ndrangheta, puternica organizație mafiota regionala, scrie The Guardian.

- Era ora 8 și 35 de minute dimineața in Panama City cand Felipe Baloy s-a intins și a marcat primul gol panamez la un Campionat Mondial. Cel mai batran om al lotului centramerican, 37 de ani și aproape 5 luni, intrase pe parcurs și, dupa cum spun reporterii The Guardian, a produs "o bucurie imensa in…

- Turcii sunt așteptați, duminica la urne pentru a-și alege noul președinte și parlamentul care va da legi in urmatorii cinci ani. Recep Tayyip Erdogan spera sa obțina un nou mandat, și conduce in sondaje, dar drumul sau spre consolidarea puterii pentru urmatorii ani se dovedește a fi destul de dificil…

- Ratonii nu sunt cunoscuți pentru curaj, însa rețelele de socializare sunt pline de imagini și clipuri video cu un exemplar care escaladeaza turnul UBS, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din Minnesota, relateaza The Guardian. Ratonul a fost vazut inițial pe acoperișul…

- Armata turca a trimis avioane de lupta in spatiul aerian al Greciei dupa ce tara vecina a eliberat opt ofiteri suspectati de implicare in tentativa de rasturnare a regimului Erdogan, in vara lui 2016, relateaza The Guardian.

- Un roman in varsta de 20 de ani, Andrei Iancu, a fost retinut in portul Dover din Marea Britanie si acuzat de trafic de persoane, dupa ce Politia a descoperit in portbagajul masinii sale, intr-o valiza, un adolescent de 16 ani, scrie The Guardian.

- Traficul aerian pe aeroportul Stansted de langa Londra a fost perturbat duminica dimineata dupa ce o furtuna puternica insotita de descarcari electrice a afectat sistemul de alimentare cu carburant, au anuntat autoritatile aeroportuare, potrivit cotidianului The Guardian, scrie

- Micuțul arhipelag Fernando de Noronha, din Brazilia, este faimos pentru eforturile depuse pentru conservarea animalelor și vegetației salbatice. Arhipelagul are o populație de doar 3.000 de locuitori, iar nașterile sunt interzise deoarece pe insula nu exista o secție de maternitate. …