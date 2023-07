Stiri pe aceeasi tema

- In lunile de vara, pentru a se adapta temperaturilor ridicate, Germania ar trebui sa introduca obiceiuri deja consacrate in sudul Europei, precum siesta, a cerut marti presedintele Federatiei Medicilor din Serviciul de Sanatate Publica din Germania (BVA‚-GD), Johannes Niessen, transmite EFE. „Ar trebui…

- Medicii de la Serviciul de Ambulanța București-Ilfov subliniaza ca bolnavii cronici sunt extrem vulnerabili in perioadele caniculare. In principal, acestora li se recomanda sa respecte tratamentele prescrise, sa consulte medicul, care va stabili daca este necesara modificarea schemei terapeutice, și…

- Exista mulți factori de risc pentru boala de rinichi. Cele mai frecvente sunt diabetul necontrolat și hipertensiunea arteriala. Cand rinichii sunt afectați și nu pot funcționa corect, lichidul se poate acumula in organism, iar deșeurile se pot acumula in sange. Cu toate acestea, respectarea unei diete…