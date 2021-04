Un pui de elefant, salvat cu excavatorul din fîntîna în care căzuse Autoritațile din statul Odisha, estul Indiei, au mobilizat mijloace importante pentru salvarea unui pui de elefant cazut intr-o fintina adinca de 15 metri Pachidermul de aproximativ noua luni a alunecat in puț pe timpul nopții de 8 spre 9 aprilie, dupa ce s-a ratacit de turma sa. Un buldozer și cel puțin alți 10 salvatori, pompieri și padurari, au acționat timp de mai multe ore pentru a reuși s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

