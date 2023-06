Un psiholog criminalist analizează sinuciderea lui Stephan Pelger: „Intoxicarea cu medicamente plus alcool…” Stephan Pelger a fost gasit spanzurat astazi. Moartea lui i-a șocat pe oamenii care il iubeau, insa apropiații erau la curent cu problemele sale de sanatate și cu faptul ca lua 40 de medicamente zilnic. Un psiholog criminalist a analizat moartea designerului și a incercat sa gaseasca explicații pentru aceasta tragedie. La doar 10 ani, Pelger a fost internat la Psihiatrie pentru ca l-a șocat enorm vestea ca este un copil adoptat. Problemele lui s-au agravat in timp, lua foarte multe medicamente, declara adesea ca nu il face nimic fericit, iar aseara, cu puțin timp inainte de tragedie, a baut singur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O veste cumplita a uimit Romania! Stephan Pelger s-a stins din viața, in cursul zilei de azi. Creatorul de moda avea doar 44 de ani, insa viața s-a terminat aici pentru el. Designer-ul a fost gasit fara suflare, in locuința, de catre un vecin, potrivit primelor informații. Ce spunea Stephan Pelger,…

- Vestea ca Stephan Pelger a murit a ajuns și la urechile lui Catalin Botezatu. Cei doi creatori de moda se cunoșteau de mulți ani de zile, au chiar și atelierele de croitorie la mica distanța unul de altul. Acum, Botezatu e surprins de pierderea colegului sau de breasla. „Eu am fost luat, efectiv, prin…

- Catalin Botezatu a vorbit, in exclusivitate, la Antena Stars despre moartea lui Stephan Pelger. Cei doi erau apropiați și vorbeau in mod frecvent. Acesta considera ca s-ar fi putut vindeca și trebuia sa lupte, nu sa iși ia viața.

- Dana Savuica, primele declaratii despre moartea lui Stephan Pelger, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Designerul de moda a fost gasit decedat, in propriul sau atelier din Sectorul 2 din București, marți, 8 iunie. Vedeta ar fi decis sa iși incheie socotelile cu viața, potrivit ultimelor informații.…

- Depresia este una dintre cele mai comune boli, dar printre cele mai greu de diagnosticat. De asemenea, multe depresii apar ca urmre a unor grave probleme in dragoste. Așadar, astazi va prezentam rugaciunea care te scapa de depresie, dar și de problemele in dragoste. E puternica, iar foarte mulți dintre…

