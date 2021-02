Nava Starship SN9, care a explodat in timpul coborarii finale, asa cum s-a intamplat si in cazul rachetei SN8, era un prototip pentru o racheta de mare capacitate dezvoltata de SpaceX, compania spatiala privata a miliardarului Elon Musk. Racheta este proiectata sa transporte echipaje umane si incarcaturi de 100 De tone, in misiuni viitoare catre Luna si Marte. In luna decembrie, o racheta auto-ghidata Starship a explodat atunci cand a atins pamantul la aterizare, in urma unei coborari controlate. In cadrul testului, racheta trebuia sa atinga o altitudine de 12,49 kilometri, propulsata pentru…