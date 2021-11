Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Egipt a hotarat mutarea capitalei administrative de la Cairo. Noua capitala administrativa va putea gazdui 6,5 milioane de locuitori și se afla la est de actuala capitala. Anunțul a fost facut, miercuri, de un purtator de cuvant al administrației prezidențiale. Procesul de transferare al…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat ca va fi ridicata starea de urgenta instituita in tara in urma cu patru ani, scrie Reuters. Introdusa pe intreg teritoriul in aprilie 2017, in urma atentatelor sangeroase revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) impotriva unor biserici,…

- Salariul minim pe economie va crește cu 11 procente de anul viitor. Este concluzia discuțiilor avute azi la Guvern cu reprezentanți patronatelor și sindicatelor. Salariul minim va ajunge la valoarea de 2.550 de lei brut, dar creșterea va fi greu de suportat de firmele care nu sunt performante, atrag…