Gheorghe Buluc este o tanar profesor care a plecat cu mai mulți ani in urma din satul Boureni, județul Iași. Acesta provenea dintr-o familie numeroasa, cu puțini bani, iar astazi este un profesor de succes care a primit ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Cavaler de la președintele țarii. Profesorul care a ajutat copiii […] The post Un profesor din Iași, premiat chiar de președintele Romaniei dupa ce a ajutat zeci de copii sa ramana la școala, iar acum este mandria județului appeared first on IMPACT .