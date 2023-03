Petru Alexe a declarat joi, la un post TV, ca stiinta va arata daca exista posibilitatea reconstituirii, in laborator, a functionalitatii tesutului muscular. “Carnea in laborator pentru moment este o promisiune pentru ca in sistemul pe care l-am vazut realizat in alte tari aceasta carne este realizata pana la un moment dat. Ea nu a reusit inca sa ajunga la structura normala a carnii si evident nu poate avea toate utilizarile carnii. Sa luam partea buna. Partea buna este ca are un continut ridicat din punctul de vedere al aminoacizilor. Poate sa fie considerat echivalent cu o carne animala numai…