Stiri pe aceeasi tema

- Compania a debutat pe Wall Street in aceasta luna si a crescut rapid in valoare, pentru a deveni al treilea cel mai valoros producator de automobile din lume, fiind doar in urma Tesla si Toyota. Dar volumul mic de actiuni disponibile public al Vinfast a facut ca actiunile sa fie predispuse la volatilitate,…

- Activitatile de afaceri din Europa s-au contractat din nou in luna august, la cel mai scazut nivel din noiembrie 2020. Indicele compozit flash al managerilor de achizitii din zona euro, publicat miercuri, a scazut la 47,0 in august, de la 48,6 in iulie, transmite CNBC.Evolutia afacerilor a…

- Fondatorul unei companii producatoare de masini electrice din Vietnam a devenit al cincilea cel mai bogat om din Asia, dupa succesul listarii la bursa, in SUA, transmite BBC.Valoarea companiei VinFast pe piata de actiuni a crescut vertiginos la debutul inregistrarii acesteia la bursa Nasdaq…

- Pietele bursiere europene s-au retras marti, in timp ce investitorii s-au pregatit pentru date semnificative privind inflatia care urmeaza saptamana aceasta si au reactionat la un anunt soc privind impozitarea bancilor din Italia, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 s-a inchis in…

- Una dintre cele mai importante investiții in infrastructura din Romania post-comunista, podul peste Dunare intre Braila și Tulcea, este foarte aproape de inaugurare, urmand sa fie deschis traficului pe 6 iulie.Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Irinel Scrioșteanu a traversat…

- Asa-zisele halucinatii, cum sunt numite inventiile pe care ChatGPT le produce de multe ori, stau la baza a ceea ce ar putea fi primul dintr-o serie lunga de procese pentru defaimare.Mark Walters, un DJ din Georgia, a dat in judecata OpenAI, producatorul ChatGPT, dupa ce chatbot-ul a afirmat…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va aloca 1,23 miliarde de euro initiativelor de protejare a sanatatii mintale in Uniunea Europeana, formata din 27 de state membre, si va face din sanatatea mintala un pilon al politicii de sanatate, transmite Reuters.„Astazi marcheaza un nou inceput…

- Shell a anuntat marti ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters.Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie,…