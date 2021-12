Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror a urcat la volan în stare de ebrietate și a provocat un accident rutier pe o strada din orașul Nisporeni. Acesta a încercat sa nege ca s-ar fi aflat el la volan, iar dupa s-a dat în spectacol în fața polițiștilor și a refuzat sa fie testat cu aparatul Drager.…

- La data de 20 noiembrie a.c, in jurul orei 20:30 polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Calea Marasesti din mun. Bacau s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat pagube materiale. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, un tanar in varsta de 29 de ani,…

- La data de 30 octombrie a.c, polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati despre faptul ca, pe strada Chimiei din localitate s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din cercetari s-a stabilit ca un barbat, in varsta de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada…

- Un sofer, in avansata stare de ebrietate a fost depistat in trafic de politistii rutieri constanteni.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 2,88 mg l alcool pur in aerul expirat.Barbatul trebuia sa fie in carantina la domiciliu si a fost implicat intr un accident rutier soldat…

- O femeie in varsta de 42 de ani a fost prinsa bauta la volan in timpul unei actiuni a politistilor de la Serviciul Rutier din Prahova. Desi era putin trecut de orele pranzului, femeia avea o alcoolemie de peste 0.50.

- La data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 01.15 polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 22 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism avariat, pe strada Augustin Bena, din Sebeș și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii au stabilit ca, tanarul,…

- In ultimele 24 de ore, mai mulți șoferi au fost trași pe dreapta de catre ofițerii de patrulare pe teritoriul țarii, iar 12 au fost depistați fiind in stare de ebrietate. 11 conducatori auto se aflau in stare de ebrietate avansata, iar in privința unuia a fost pornit dosar contravențional. Unul din…

- In ultimele 24 de ore, mai mulți șoferi au fost trași pe dreapta de catre ofițerii de patrulare pe teritoriul țarii, iar 12 au fost depistați fiind in stare de ebrietate și inlaturați de la conducere inainte ca sa produca tragedii, 11 se aflau in stare de ebrietate avansata, iar in privința unuia a…