Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Gheorghe Stan vrea rezervarea unui post de procuror la Parchetul General pana la incetarea mandatului de 9 ani de la Curtea Constitutionala. Stan ceruse rezervarea unui post la controversata Sectie Speciala, dar CSM l-a refuzat. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a criticat dur votul din plenul Consiliului Superior al Magistraturii de a aviza negativ desfiintarea Sectiei Speciale, sustinand ca reprezinta o sfidare la adresa majoritatii romanilor, opinia cvasi unanima a sistemului judiciar, recomandarile tuturor organismelor…

- Proiectul de lege depus de USR pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a fost avizat negativ joi in plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit G4media, procurorul general, Gabriela Scutea, a dat vot nul.

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. In data de 29 aprilie, președintele Comisie juridice numiri și imunitați a Parlamentului, Vasile Bolea, a depus o sesizare in adresa CSM in care a solicitat sa fie analizate presupusele abateri disciplinare ale magistraților Curții Constituționale Liuba Șova, Nicolae Roșca…

- Sectia pentru procurori a CSM a hotarat, in sedinta de marti, 14 aprilei, respingerea solicitarii de detasare a unui procuror de la Parchetul General la Ministerul Justitiei. Decizia a fost luata in aceeasi sedinta in care s-a respins si propunerea de delegare a procurorului Cristian Lazar in functia…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, amanarea analizarii propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa…

- Judecatorul constantean Victor Vaduva ramane in conducerea Scolii Nationale de Grefieri. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, cu majoritate de voturi, detasarea la SNG a magistratului constantean, de la data de 1 mai 2020 pana la data de 3 iunie 2022 ndash; moment…