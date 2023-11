Stiri pe aceeasi tema

- Procuroarea Bogdana Pintea, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu, specializata in infractiuni privind circulatia rutiera, a atras atentia joi ca exista soferi sub influenta substantelor psihoactive care pot scapa nevinovati, in functie de cum se interpreteaza legea, ceea ce este "o problema…

- Masuri drastice impotriva conducatorilor auto sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului: Permisul suspendat pentru 10 ani, potrivit unui nou proiect de lege Masuri drastice impotriva conducatorilor auto sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului: Permisul suspendat pentru 10…

- Un șofer din Targu Jiu a fost depistat pozitiv la drugtest. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu – Biroul Rutier au depistat miercuri in trafic și oprit pentru control, un barbat, de 36 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Calea București, din municipiu. In urma…

- Un drogat a furat o mașina din Turda și a condus-o pana la Cluj, inainte sa fie prins de polițiștii clujeni, care l-au internat intr-o unitate medicala de specialitate. „In data de 19 octombrie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața…

- Un mecanic de locomotiva care a manevrat doua trenuri de calatori a fost ulterior depistat pozitiv cu aparatul drugtest la canabis, transmit polițiștii din Galați. Alți doi angajați au refuzat testarea. Pe numele celor trei a fost deschis dosar penal. Polițiștii se aflau in timpul unei acțiuni de control…

- Unu din 10 medici declara ca a suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat, anunta Colegiul Medicilot din Romania, prfecizand ca cei mai multi medici agresati sunt cei din specialitatile Psihiatrie si ATI-Medicina de urgenta, potrivit news.ro.Conform Colegiului medicilor, aproximativ…

- Tanar de 23 de ani, din Sebeș, cercetat de polițiști: Ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive Un tanar de 23 de ani, din Sebeș, este cercetat de polițiști dupa ce ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. La data de 23 septembrie 2023, in jurul orei 20.40, in timp ce acționau…

- Tanar de 19 ani din Alba, prins de polițiștii din Cluj in timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive Un tanar de 19 ani din județul Alba a fost prins, in miez de noapte, de polițiștii din Dej, in timp ce conducea un autoturism sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Cluj, in…