- Au mai ramas doar cateva zile pana cand vor avea loc funeraliile Reginei. Pana la ziua grelei desparțiri, pentru totdeauna, de suverana care a condus Regatul Unit vreme de 70 de ani. In Marea Britanie oamenii continua sa stea la coada pentru a-i aduce un ultim omagiu Reginei Elisabeta a II-a, al carei…

- Rusia a denuntat joi atitudinea "blasfematoare" si "imorala" a Regatului Unit la adresa sa, dupa ce Londra a decis sa nu invite niciun reprezentant rus la funeraliile de luni ale Reginei Elisabeta a II-a, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele doua tari,

- Armata ucraineana a eliberat mii de km patrați de teritoriu ocupat de ruși dupa invazia din februarie, dar Ramzan Kadarov susține ca e vorba despre „tactica și strategie” aplicate de generalii ruși, care intenționat și-au retras trupele din acele teritorii. Practic, intr-un mesaj pe canalul lui de Telegram,…

- Intregul Regat la Marii Britanii, și intreaga lume occidentala, deplange moartea Reginei Elisabeta a II-a. Șefii de state și guverne, inclusiv din Romania, au trimis mesaje de condoleanțe și și-au confirmat prezența la funerariile regale. Un alt aspect, extrem de important și așteptat, a fost reacția…

- Dupa cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, astazi, 8 septembrie 2022, decesul Reginei Elisabeta a II-a, marcheaza cu tristețe sfarșitul unei ere… Primul copil al Regelui George al VI-a, tanara prințesa de doar 25 de ani a fost incoronata in anul 1952, dupa ce a primit vestea morții tatalui…

- Pe langa programul competițional de aproximativ noua ore, nici lungmetrajele nu vor lipsi din oferta celei de-a 30-a ediții a Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj Alter-Native.Cinefilii targumureseni sunt sfatuiti sa nu-si faca alt program pentru perioada 28 septembrie – 2 octombrie. Iata…

- Cele patru formații romanești de fotbal prezente in Conference League disputa, joi seara, partidele din manșa I a turului secund preliminar. FCSB intalnește, in deplasare, de la ora 19.00, formația georgiana Saburtalo Tbilisi, CFR Cluj va juca, pe teren propriu, de la ora 20.30, contra gruparii Inter…

- In urma cu un an, Emma Raducanu era o jucatoare necunoscuta in lumea tenisului. Tanara in varsta de doar 19 ani nu avea niciun turneu caștigat, iar veniturile ei erau modeste și veneau din micile premii pe care reușea la diferite turnee. Turneul caștigat la US Open i-a schimbat, insa, viața. ...