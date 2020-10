Stiri pe aceeasi tema

- Petruț Bujor, (PNL) primarul reales al comunei Ponor, care a fost prins beat la volan pe 22 mai, a vrut sa incheie un acord de recunoaștere a vinovației cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, insa magistrații Judecatoriei Aiud au respins cererea acestuia. In urma respingerii, dosarul…

- Ziarul Unirea Un barbat de 46 de ani, din Galda, SUSPECTAT ca și-a OMORAT propria mama in bataie, prins in Germania O crima odioasa a fost comisa de catre un barbat din județul Alba. Potrivit unui comunicat eliberat de catre Parchetul de langa Tribunalul Alba, acesta și-a ucis mama cu brutalitate, in…

- O femeie a depus mai multe sesizari la Politie dupa ce a fost agresata si amenintata de fiul ei. Parchetul a formulat o solicitare pentru emiterea unui ordin de protectie impotriva agresorului, dar judecatorii au respins cererea. Ulterior, fiul și-a violat mama.Inițial, procurorii au depus o cerere…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fata de doi inculpati, in varsta de 16, respectiv 19 ani, pentru savarsirea infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice. In noaptea de sambata…

- In data de 24.08.2020, ora 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara Biroul Rutier in timp ce efectuau serviciul de supraveghere si control al traficului rutier pe bulevardul Decebal din municipiul Hunedoara, au observat un autoturism condus de catre un barbat care nu purta centura…

- Tanarul din Navodari nu este primul militar constantean care a ajuns in atentia judecatorilor bucuresteni. Procurorii militari au decis trimiterea in judecata a unui militar din Navodari, acesta fiind acuzat de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere art.335 NCP ldquo;. Dosarul 158 753 2020…