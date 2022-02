Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 31 ianuarie 2022, a expirat termenul de depunere al dosarelor pentru candidații la funcția de manager al Spitalului Municipal Carei. Doar 2 persoane și-au manifestat intenția de a candida pentru acest post. Comisia de concurs este ținuta la mare secret. Pana la data de 3 februarie 2022 vor trebui…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, arata intr-o postare pe Facebook ca si el a mostenit datorii ale Colterm, cand a preluat mandatul de primar, in 2012, dar ca nimeni nu a platit aceste datorii, ci o parte din acestea au fost compensate de Guvern.

- Dobandit in 2008, terenul imparțit de generalul-maior in rezerva Paula Cristea și soțul ei, generalul Ionel V. Cristea, nu apare in declarațiile ei dintre 2014 și 2019. Ea numește absența „eroare materiala“.Chiar in pragul Craciunului, premierul Nicolae Ciuca a numit-o pe Paula Cristea, general-maior…

- La Moldovagaz sint o groaza de scheme prin care banii se scurg și se acumuleaza intr-o datorie pe care trebuie sa o plateasca tot cetațenii. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV. „Acțiunile Rusiei sint de ordin politic și ele vor continua. Avem nevoie de o…

- In perioada 20-24 decembrie, Inspectoratul de Integritate al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) a inițiat patru controale. In doua proceduri de control, referitor la eventuala incalcare a regimului juridic al conflictelor de interese, sint vizați un șef adjunct de Direcție din cadrul Consiliului…

- Numai cu instituțiile statului sa n-ai treaba, este concluzia la care a ajuns un bistrițean, care a fost inștiințat la final de 2021 ca este dator pentru anul 2017… A platit de acasa, prin ghișeul.ro, dupa care s-a chinuit sa demonstreze ca a platit… constatand ca ANAF Bistrița n-are nici macar o amarata…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) informeaza ca persoanele responsabile care asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese trebuie sa se inroleze cat mai curand in platforma e-DAI, obtinand un cont specific, ulterior avand obligatia de a inrola in acest…

- Autoritatea Naționala de Integritate a constatat trei conflicte de interese și o incompatibilitate de funcție, care au fost admise in funcția publica. Astfel, fostul director al S.A ”FEE-Nord” risca interdicții, iar primarul din Mincenii de Jos și doi consilieri din Valea Perjei și Coșcodeni au primit…