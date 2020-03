Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Borșa, județul Maramureș, Sorin Timiș, vrea sa trimita doua autocare dupa zeci de localnici care sunt blocați in Italia, dupa ce hotelurile la care lucrau s-au inchis: „I-au scos pe romani in strada. Vreau sa trimit doua autocare dupa ei, dar nu știu daca pot tranzita Ungaria”, potrivit…

- Primarul comunei Borșa, județul Maramureș, Sorin Timiș, vrea sa trimita doua autocare dupa zeci de localnici care sunt blocați in Italia, dupa ce hotelurile la care lucrau s-au inchis: „I-au scos pe romani in strada. Vreau sa trimit doua autocare dupa ei, dar nu știu daca pot tranzita Ungaria”.Sorin…

- Peste 70 de borșeni sunt in acest moment blocați in Italia, iar primarul orașului Borșa face eforturi disperate pentru a-i aduce acasa. Aceștia au plecat ca muncitori sezonieri in stațiunile turistice din zona Trento, dar cum acestea s-au inchis, borșenii au ramas fara slujbe și cazare. Situația lor…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia. Directia de Sanatate Publica a solicitat interventia fortelor de ordine.

- Panica in orașul Borșa din cauza ceor care s-au intors din Italia acasa. Mai multe persoane sunt in carantina conform regulilor impuse la nivel național, iar acest lucru a indus panica in randul borșenilor. Primarul orașului a ținut sa le transmita un mesaj clar legat de acest lucru: „Astazi, 10.03.2020…

- Romanii intorsi din strainatate pun in dificultate autoritatile, conform afirmatiilor facute de Raed Arafat. Secretarul de stat a anuntat ca o familie revenita din Italia a incercat sa evite intrarea in carantina.„In judetul Maramures, s-au purtat discutii interminabile cu o familiei revenita din Italia…

- Scene desprinse parca de peste hotare, in Romania. Satenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de faina, zahar și ulei, de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia, Italia, și sunt in carantina 14 zile.Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat,…

- Romania a intrat in alerta odata cu epidemia de coronavirus din Italia! Pe aproape toate grupurile de Facebook ale romanilor din Italia a aparut un apel, printre care acestia sunt indemnati sa nu se mai intoarca in tara, pentru a-si proteja rudele de pericolul virusului ucigas.