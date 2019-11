Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Ciolan, primarul PSD al comunei argesene Darmanesti, s-a ales cu plangere la politie si la Autoritatea Electorala Permanenta dupa ce a lipit in comuna afise in care indeamna cetatenii sa voteze cu Viorica Dancila. Anul trecut, acelasi primar a batut doi membri USR Arges.

- Primarul din Darmanesti, Danut Chidovet, a declarat ca in momentul de fata mai multe unitati de invatamant din aceasta comuna sunt in curs de modernizare si reabilitare, iar anul viitor va fi data in folosinta o noua gradinita in satul Maritei. Danut Chidovet a declarat ca in momentul de fata se ...

- Transportul in comun va fi reluat in satele aparținatoare comunei Bacia. Acesta a fost eliminat in urma cu ceva timp, insa edilii au facut diligențe pentru reintroducerea transportului public in comun. Astfel, acum cetațenii comunei nu mai sunt nevoiți sa faca autostopul sa ajunga la Deva. Primarul…

- Un camion plin cu pamant s-a rasturnat in albia unui parau din județul Suceava, dupa ce podul peste care a trecut s-a prabușit sub greutatea vehiculului. In urma accidentului, șoferul a fost ranit.

- ,,Sa se uite în ochii pensionarilor și sa le explice de ce au dat jos guvernul care le-a crescut pensiile'' este mesajul siropos al premierului care vrea sa miște inimile parlamentarilor care vor ca PSD sa plece de la guvernare.

- Intrebat fiind daca, in opinia sa, motiunea de cenzura va trece la vot in plenul Parlamentului, primarul Iasiului a spus: "Nu am globul la mine, nu stiu daca va trece sau nu". In schimb, el i-a rugat pe parlamentarii ieseni sa o voteze."Motiunea de cenzura, nu am globul la mine, nu stiu…

- Primarul comunei Prunisor din judetul Mehedinti, Nandi Covlea (PSD), a transmis participantilor la un eveniment ca pentru a ajunge la bani este nevoie de voturi. In sala erau, in general, persoane varstnice din comuna, cu ocazia celebrarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de casnicie, potrivit…