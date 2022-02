Stiri pe aceeasi tema

- Zdruncinata serios de o serie de noua partide la rand fara victorie, din care opt au fost eșecuri, HC Buzau a revenit oarecum pe linia de plutire dupa victoria cu U Cluj și remiza de la Timișoara, cu Politehnica, un punct care se aduna, totuși, in clasament. Dar in intermediara de astazi, pentru baieții…

- Edi Iordanescu e aproape sa-l aduca pe Mihai Teja ca secund și l-a convins deja pe Cristian Dragota, preparatorul fizic de la CFR Cluj sa vina in staff-ul echipei naționale. Edi Iordanescu iși completeaza schema din staff, dupa ce a negociat cu mulți in perioada aceasta. El l-a convins pe Cristian Dragota,…

- Fostul internațional Mihai Pintilii (37 de ani) este dorit de selecționerul Edward Iordanescu (43 de ani) in staff-ul echipei naționale. Mihai Pintilii ar putea face parte din staff-ul tehnic al noului selecționer, Edi Iordanescu, scrie Playsport. Fostul internațional nu poate ocupa insa funcția de…

- De la inceputul lunii aprilie, Cristian Secoșan va prelua rolul de director general al Delgaz Grid și pe cel de director general adjunct al E.ON Romania. De la aceeași data, actualul director general, Ferenc Csulak, va continua sa ofere suport din poziția de director general adjunct al Delgaz Grid.…

- Un procuror de la DNA Timișoara și-a dat demisia din magistratura. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avut, astazi, pe ordinea de zi cererea de eliberare din funcția de procuror prin demisie a Silvanei Purcarin. Procurorul a venit la DNA Timișoara in urma cu doi ani de la…

- Un bacauan a pașit in noul an cu ceva mai mult „marunțiș” la teșcherea. Este vorba despre nu mai puțin de 247.828,32 lei (circa 50.100 de euro) pe care norocosul i-a caștigat la prima serie de extrageri loto din acest an, consumata in data de 6 ianuarie. Atfel spus, norocosul a incasat salariul minim…

- Suporterii Politehnicii sunt printre putinii care mai marcheaza in mod special Revolutia din urma cu 32 de ani. La fel s-a intamplat si astazi, cand pentru al 16-lea an consecutiv, fanii, dar si timisorenii, martori, participanti sau nu, la evenimentele din Decembrie 1989, majoritatea dintre ei cam…

- CSA Steaua a pierdut duminica la Timișoara, 1-2, partida cu Politehnica, din etapa a 15-a a Ligii 2, iar dupa meci jucatorii Stelei au vandalizat vestiarul de la stadionul Dan Paltinișanu, relateaza GSP, care preia o postare de pe Facebook a clubului timișorean. „? CSA Steaua București, mulțumim pentru…