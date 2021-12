Un preot roman a refuzat sa boteze un copil, pentru ca nu are nume de sfant, iar parinții nu sunt cununati Un preot roman a refuzat sa boteze un copil, pentru ca nu are nume de sfant, iar parinții nu sunt cununati Un credincios i-a transmis Inaltpreasfintitului Calinic ca un preot a refuzat sa boteze un copil deoarece nu are nume de sfant, parintii nu sunt cununati, iar nasii sunt prea tineri. „Buna ziua! Aș dori sa ma informați daca un preot creștin ortodox poate refuza botezul unui prunc nascut din parinți creștini ortodocși. Un preot a refuzat botezul copilului pentru ca parinții nu sunt cununați…