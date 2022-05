Un preot din Teleorman a omorât o femeie în parcare la Afi Mall Cotroceni (VIDEO) Un preot din Teleorman a omorat o femeie de 29 de ani in parcare la Afi Mall Cotroceni. “Prietenaș, poți sa ma omori, ca n-am ce sa fac”, i-a spus preotul soțului victimei. Preotul conducea un SUV cu viteza foarte mare. Autoturismul in care se afla și femeia, impreuna cu soțul sau circula cu viteza extrem de mica. In urma accidentului, o tanara de doar 29 de ani care se afla pe scaunul din dreapta, soția șoferului, a murit dupa 22 de zile de spitalizare, chiar in duminica de Paște, informeaza Antena 3. Șoferul vinovat era un preot din Teleorman care a fost „oprit de la savarșirea celor sfinte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

