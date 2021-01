Stiri pe aceeasi tema

- O instanța thailandeza a condamnat marți o femeie în vârsta de 65 de ani la peste 43 de ani de închisoare pentru distribuirea online a unor postari critice la adresa familiei regale, cea mai dura sentința pronunțata vreodata în aceasta țara pentru insultarea monarhiei, relateaza…

- Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis ca purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise nu este obligatorie, potrivit deciziei instantei. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata in recurs. „Uraaaaaa! Uraaaaaa!Uraaaaaa! Am castigat procesul cu Arafat in prima instanta. Nici…

- Instanța a decis ca Mirel Palada trebuie sa ii plateasca lui Goțiu 5.000 de euro daune morale.Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel.Dosarul in care Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, este cercetat pentru lovirea senatorului USR Mihai Goțiu, a fost trimis in…

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au pronuntat, joi, 10 decembrie, sentinta definitiva in dosarul in care Alin Simota, 53 de ani, in trecut unul dintre cei mai bogati oameni din Valea Jiului, a fost acuzat de infractiuni de crima organizata, informeaza Ziarul Hunedoreanului. Simota a fost achitat,…

- Traian Ogagau a depus zilele trecute juramantul pentru cel de-al doilea mandat de primar al orașului Sangeorz Bai, deși situația sa nu este inca lamurita. Asta dupa ce fostul viceprimar Virgil Dumitru, dar și PSD Bistrița-Nasaud au cerut invalidarea noului mandat obținut in urma alegerilor locale din…

- Libertatea și GSP reamintesc astazi publicului, intr-un site special, lansat cu ceva vreme in urma, faptele pe care presa le-a descoperit și pe care nici acum justiția nu a decis daca sa le pedepseasca sau sa le absolve. La cinci ani dupa dezastru, nu exista nici macar un proces cu sentința finala!…