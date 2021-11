Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de un barbat de 31 de ani, condamnat la 5 ani si 5 luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, instanta a dispus confiscarea drogurilor si a doua autoturisme, printre care un Porsche Panamera. In septembrie 2020, in masina cu care suspectul se intorcea din Olanda, oamenii legii au descoperit aproape 400 grame de cocaina. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul vindea cocaina cu 100 euro gramul. In fata oamenilor legii, inculpatul a sustinut ca procura drogurile din Olanda, cu prețul…