Trei copii si sapte adulti au murit intr-un incendiu izbucnit la o casa in statul american Pennsylvania, iar un pompier chemat la fata locului a constatat ca victimele erau propria sa familie, informeaza BBC potrivit news.ro.

- Tragedie in vestul țarii. O fetița de 10 ani și tatal ei au murit intr-un groaznic accident. Sora geamana a copilei care a murit este in stare critica la spital. O familie a fost distrusa intr-o clipa pe DN1, in județul Bihor. O fetița de numai 10 ani și tatal ei și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat…

- Trei copii și parinții lor și-au pierdut viața duminica noapte spre luni dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un autotren. Tragedia a avut loc pe Drumul European 70, numit și ”Drumul morții”, din județul Teleorman. 5 persoane au murit in accident Trei copii cu varste cuprinse intre 4 și 13…

- Doua femei, de 47 si 84 de ani, si o adolescenta de 14 ani din localitatea A. I. Cuza din judetul Iasi au murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce au fost intoxicate cu fum in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

Unsprezece nou-nascuti au murit miercuri intr-un incendiu la un spital din Tivaouane, in vestul Senegalului, a anuntat presedintele Macky Sall pe Twitter, noteaza AFP preluat de agerpres.