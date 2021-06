Stiri pe aceeasi tema

- O cladire din perioada Romei Antice, comparata de specialisti cu "un Pompei in miniatura", a fost descoperita cu ocazia excavarilor organizate in locul in care se afla un fost cinematograf din orasul Verona, in nordul Italiei, informeaza marti cotidianul britanic The Guardian, citat de agerpres.…

- O cladire antica din perioada romana a fost descoperita în timpul excavațiilor de la un fost cinematograf din orașul Verona, descoperirea fiind descrisa ca un „pompei în miniatura”, relateaza The Guardian.Descoperirea a fost facuta în timpul excavațiilor din subsolul…

- O cladire romana antica cu „ziduri cu fresce magnifice” a fost descoperita in timpul sapaturilor la un fost cinematograf din orașul Verona din nordul Italiei, și a fost descrisa ca fiind un „Pompei in miniatura”. Uimitoarea descoperire a fost facuta in timpul sapaturilor care au loc in subsolul cinematografului…

- O cladire romana antica cu „ziduri cu fresce magnifice” a fost descoperita in timpul sapaturilor la un fost cinematograf din Verona. Arheologii spun ca e vorba despre un „Mic Pompei”, scrie The Guardian.Descoperirea extraordinara a fost facuta in timpul sapaturilor care au loc in subsolul cinematografului…

- O cladire romana antica cu „ziduri cu fresce magnifice” a fost descoperita in timpul sapaturilor la un fost cinematograf din orașul Verona din nordul Italiei, și a fost descrisa ca fiind un „Pompei in miniatura”. Uimitoarea descoperire a fost facuta in timpul sapaturilor care au loc in subsolul cinematografului…

- Un nou studiu a dezvaluit ca emisiile uriașe de gaze cu efect de sera ale umanitații subțiaza stratosfera. Cercetatorii au descoperit ca grosimea stratului atmosferic s-a redus cu 400 de metri, incepand cu anii 1980, și se va subția cu inca un kilometru pana in 2080, potrivit The Guardian.Specialiștii…

- Mauro Morandi, fost profesor de educație fizica, in varsta de 81 de ani, a fost timp de 32 de ani singurul locuitor al insulei Budelli, in largul coastei Sardiniei, din Marea Mediterana. Barbatul a anunțat duminica, 25 aprilie, ca parasește insula renumita pentru plaja sa roz, la presiunea proprietarilor,…

- Un barbat cunoscut drept „Robinson Crusoe al Italiei” dupa ce a locuit singur pe o insula din Marea Mediterana timp de mai bine de 30 de ani a anunțat ca va ceda în sfârșit presiunilor autoritaților și se va muta într-un apartament, relateaza The Guardian.Mauro…