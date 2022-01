Stiri pe aceeasi tema

- ”Cresterea sumelor alocate de romani calatoriilor, divertismentului si iesirilor la restaurante si cafenele, reluarea treptata a obiceiului de a face cumparaturi direct din magazine, mentinerea preferintei pentru platile digitale – acestea sunt doar cateva dintre tendintele de anul trecut, asa cum rezulta…

- Noul scandal care are in vizor Politia Judeteana Sibiu scoate la iveala cat de corupt poate fi personalul MAI, dar si stradaniile de a se face curatenie in cadrul structurilor acestui minister.

- Sri Lanka se confrunta cu o criza severa a datoriilor și a valutarului, care a fost agravata de pierderea veniturilor turistice in timpul pandemiei de coronavirus, motiv pentru care cauta soluții pentru plata unor datorii externe, informeaza Reuters, citata de Mediafax . Sri Lanka spera sa trimita Iranului…

- Jandarmul din Galati acuzat ca a incendiat o masina dintr-o parcare, ulterior focul distrugand alte opt autoturisme, a fost trimis in judecata. El este acuzat de distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice, fals intelectual si abuz de autoritate, potrivit news.ro. Procurorii Parchetului…

- FOTO| Cursuri cu dascali in strai popular la Colegiul ” Mihai Viteazul” Alba Iulia: O metoda ingenioasa de a transmite mandria de a fi roman cu prilejul Zilei de 1 Decembrie FOTO| Cursuri cu dascali in strai popular la Colegiul ” Mihai Viteazul” Alba Iulia: O metoda ingenioasa de a transmite mandria…

- Aproape 80 de oameni au jefuit un magazin de lux din California. Autoritatile au spus ca jaful a fost unul coordonat si cred ca aceasta este noua metoda folosita de o banda din regiunea San Francisco.

- Pentru ca s-a speriat de evenimentele tragice care au avut loc in alte spitale din tara, managerul spitalului din Gaesti, Dambovita, a urnit o comunitate intreaga. A cerut bani de la oameni si de la firme pentru achizitia de detectoare de oxigen.