Un polițist a fost lovit cu toporul în cap de bărbatul pe care venise să-l ancheteze pentru violență în familie, la Dumbrăvești, în Prahova Un barbat din localitatea prahoveana Dumbravesti, la domiciliul caruia un echipaj de Politie a mers, duminica seara, alertat ca acesta si-a batut sotia, a devenit recalcitrant cu politistii, pe care i-a atacat cu un topor. Unul dintre politisti a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit in cap cu toporul, scrie News.ro.Barbatul extrem de violent a distrus cu toporul si masina de Politiei și, in cele din urma, a fost incatusat si dus la spital.Verificarile facute de catre politisti in acest caz au demarat dupa ce, duminica seara, in jurul orei 19:30, reprezentantii unei unitati medicale au anuntat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut, duminica seara, in jurul orei 19:30. Reprezentantii unei unitati medicale au anuntat la Politie ca in urgenta s-a prezentat o femeie in varsta de 53 de ani, din comuna Dumbravesti, avand mai multe leziuni, femeia spunand ca este ranita dupa ce a fost batuta de catre sotul sau,…

- Un barbat din localitatea prahoveana Dumbravesti, la domiciliul caruia un echipaj de Politie a mers, duminica seara, pe motiv ca acesta si-a batut sotia, a devenit recalcitrant cu politistii, pe care i-a atacat cu un topor, conform News.ro.Unul dintre politisti a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit…

- Politistii din Bucuresti au intervenit, duminica, pentru aplanarea unui conflict izbucnit in parcarea unui supermarket din Sectorul 1. 12 persoane s-au batut, sapte persoane fiind ranite. Trei au fost transportate la spital. Scandalul ar fi pornit de la locurile de parcare. ”La data de 29 octombrie…

- Politistii din Bucuresti au intervenit, duminica, pentru aplanarea unui conflict izbucnit in parcarea unui supermarket din Sectorul 1. 12 persoane s-au batut, sapte persoane fiind ranite. Trei au fost transportate la spital. Scandalul ar fi pornit de la locurile de parcare.”La data de 29 octombrie 2023,…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti au retinut un barbat, in varsta 29 de ani, din orasul Negresti, judetul Vaslui, cercetat pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Potrivit IPJ Vaslui, politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti au probat activitatea infractionala…

- Un barbat de 66 de ani din comuna gorjeana Samarinești, banuit de comiterea infracțiunii de violența in familie, a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca barbatul, in timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan ar fi lovit-o pe soția…

- Nr. 847604 198 din 24 august 2023 RETINUT DE POLITISTII DEJENI PENTRU VIOLENTA IN FAMILIE La data de 21 august a.c., un barbat de 30 de ani, din municipiul Dej a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta…