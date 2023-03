Stiri pe aceeasi tema

- Proeminenta figura a opoziției din Cambodgia, Kem Sokha, a fost condamnat vineri la 27 de ani de arest la domiciliu, dupa ce a fost gasit vinovat de tradare. Condamnarea sa este considerata de Statele Unite ca fiind motivata politic, potrivit Reuters.

- Fortele ucrainene care tin cu disperare de orasul Bahmut din est au sapat noi transee, in incercarea de a-i tine in loc pe atacatorii rusi, in timp ce Statele Unite afirma ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat, vineri, la o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza Reuters.…

- Statele Unite nu au deocamdata 'niciun indiciu' ca cele trei obiecte zburatoare doborate recent ar fi de origine chineza sau ca ar fi avut functii de spionaj, a declarat marti John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de securitate nationala al Casei Albe, transmit AFP si Reuters.

- Statele Unite vor sa ofere Ucrainei echipament electronic care transforma munitie aeriana neghidata in bombe inteligente, dezvaluie The Washington Post (WP), relateaza Reuters. Oficiali americani la curent cu dosarul au declarat cotidianului american ca acest echipament permite o tintire mai precisa.

- Documentul consultat de Reuters arata ca statele UE incearca sa relaxeze propunerile legislative pentru industriile de perol și gaze, in ceea ce privește emisiile metan și verificarile aferente instalațiilor de evacuare a gazului in atmosfera. Metanul este al doilea gaz responsabil de schimbarile climatice,…

- Viktor Bout, traficantul rus de arme eliberat joi dupa 14 ani in inchisoare in Statele Unite in schimbul vedetei americane de baschet Brittney Griner, s-a alaturat Partidului Liberal Democrat din Rusia, ultranationalist si loial Kremlinului, a anuntat luni liderul formatiunii, citat de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters.Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…