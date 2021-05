Stiri pe aceeasi tema

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci și Bart Conner sarbatoresc nunta de argint, iar cu aceasta ocazie, aceștia și-au transmis mesaje pe conturile de socializare. Cei doi au impreuna un baiat, in varsta de 15 ani, și una dintre cele mai solide casnicii „La mulți ani cu ocazia implinirii a 25 ani, draga Bart…

- Sute de blocuri din Sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura. Termoenergetica, societatea de distribuție a agentului termic scrie pe site-ul sau ca alimentarea este deficitara in mai multe zone și ca a oprit livrarea pentru remedierea avariilor aparute la rețeaua de termoficare.Lista…

- Primarul Sectorului 1 din București anunța ca primaria va recupera prejudiciul aparut dupa plata vreme de patru a ani a sporului de antena catre angajații ADP. Clotilde Armand a facut anunțul dupa ce a aflat ca radiațiile care au justificat acordarea sporului nu exista Potrivit lui Clotilde…

- Ministrul Agriculturii vrea sa distruga agricultura si micul producator, a afirmat luni liderul deputatilor AUR, George Simion, la dezbaterea motiunii simple pe agricultura in plenul Camerei Deputatilor. ”Pentru domnul ministru al Agriculturii, care a revenit, ce pot sa-i zic? Ca e de porc. Ori ca se…

- Primarul PNL al comunei Vințu de Jos, Petru Ioan Barbu, alaturi de administratorul unei firme cu care primaria avea mai multe contacte, au fost reținuți marți de polițiștii pentru delapidare și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca, in luna decembrie…

- Clujenii fac haz de necaz cu noua cladire de pe strada Avram Iancu, punct de referința in istoria Clujului. Experții spun ca aceasta va strica aspectul medieval conservat cu mare grija pana acum.

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, anunța intr-un mesaj pe Facebook ca nu Primaria sisteaza pentru acest an orice finanțare pentru noi statui in București. De asemenea, edilul anunța ca a cerut Corpului de Control sa verifice fraude privind monumentele realizate in anii trecuți.

- Autoritatea locala din, de aceasta data, comuna Ciorogarla (deși situația este simliara cu a altor localitați din județ), este decisa sa ceara Consiliului Local creșterea cuantumului amenzilor, investiții in iluminarea corespunzatoare a zonele vulnerabile, monitorizare video și patrulari frecvente ale…