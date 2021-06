Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Pilotul autoturismului a fost gasit decedat. Copilotul este in viața. ——————— O mașina care participa la competiția off-road desfașurata in acest weekend la Slanic Moldova s-a rasturnat in raul Oituz, undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil,…

- Motoare turate, concentrare maxima, incurajari și urale, dar și un grup de daci postați langa linia de start, aceasta a fost atmosfera la plecarea in a doua etapa a Campionatului Național de Off-Road al Romaniei, denumita Trofeul ,,Dacii Liberi”, care se desfașoara in stațiunea Slanic-Moldova intre…

