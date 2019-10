Un pieton a fost lovit grav de un autobuz pe DN 76

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7C Pitesti ndash; Curtea de Arges, pe raza localitatii Merisani km. 6 , judetul Arges, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite investigate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat, marți dupa-amiaza, ca pe DN7 Sebes – Deva a avut loc un accident rutier, circulația fiind ingreunata. Evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 432, in judetul Alba. Au fost implicate un autoturism si o automacara, nefiind…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 la intrarea in municipiul Brasov dinspre Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autobuz 12 pasageri .In urma impactului, trei persoane au fost ranite, toti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN11 Onesti Bacau, in zona localitatii Helegiu, judetul Bacau.Din primele informatii, pe fondul unei depasiri neregulamentare, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate trei…

- Un motociclist este in stare grava in urma unui accident rutier produs pe DN 17, judetul Suceava.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, pe DN17 Vatra Dornei ndash; Bistrita, in localitatea Poiana Stampei, a avut loc un accident in care au fost…

- Trenul Regio 4110, care se deplaseaza pe ruta Cluj Napoca – Sighetu Marmatiei, a lovit un autoturism. O persoana este incarcerata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe magistrala de cale ferata 400 Cluj Napoca – Gherla, la kilometrul feroviar 5+750 de metri,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 5 Giurgiu ndash; Bucuresti, pe raza localitatii 1 Decembrie, judetul Ilfov, pentru a permite aterizarea unui elicopter SMURD, in vederea preluarii victimei unui accident rutier.Un pieton,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E60 Cluj Napoca ndash; Oradea, in zona localitatii Capusu Mare, judetul Cluj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir.In urma impactului, soferul autoturismului a decedat.Circulatia…