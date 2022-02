Un pictor clujean tot mai aproape de închisoare după un verdict privitor la traficul de droguri Un tanar pictor din Cluj Napoca este tot mai aproape de o condamnare la inchisoare, dupa ce a adus cateva frunze de coca pentru a le folosi intr-un proiect artistic. El este judecat la Curtea de Apel Cluj, iar instanța a sesizat Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a lamuri daca el trebuie acuzat de trafic internațional de droguri sau de tentativa, caz in care pedeapsa ar fi mai blanda. Insa, verdictul dat de ICCJ la sfarșitul acestei saptamani nu il favorizeaza in niciun fel pe artistul clujean. Matei Pacurar, un tanar pictor din Cluj Napoca, a calatorit in Argentina, iar la intoarcere… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

