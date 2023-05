Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles are loc astazi, 6 mai, și deschide o noua era nu doar in Regatul Unit, ci și in restul lumii. Dupa mai bine de șapte decenii in care a fost pregatit sa fie rege, Charles al III-lea (74 de ani) urca acum pe tron drept cel mai in varsta monarh britanic, pe ai…

- Doar cateva ore ne mai despart de unul dintre cele mai importante, dar și așteptate, evenimente ce vor avea loc in Marea Britanie. Astfel ca, la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea va fi prezent și fratele acestuia, prințul Andrew. Ce rol va avea acesta la ceremonia de incoronare.

- Custodele Coroanei si Principele Consort au sosit la Londra, joi dupa-amiaza, pentru a lua parte la ceremoniile de stat prilejuite de Incoronarea suveranului britanic. Evenimentul, primul dupa cea mai lunga domnie in Marea Britanie, va avea loc pe 6 mai.

- In doar doua zile, la data de 6 mai 2023, urmeaza unul dintre cele mai importante evenimente in Marea Britanie, și anume incoronarea regelui Charles al III-lea, fiul regretatei regina Elisabeta a II-a. Pregatirile sunt in toi la Palatul Buckingam, acolo unde au inceput deja și repetițiile care au la…

- Exista tensiuni in acest moment, in Marea Britanie, privind incoronarea regelui Charles al III-lea. Se pare ca, in timpul fiului regretatei Regina Elisabeta a II-a, eveniment ce va avea lor sambata, toti britanicii vor fi chemati sa-i jure credinta suveranului. In acest fel, antimonarhistii critica…

- ''Piatra din Scone'', un element-cheie prezent de secole in ceremoniile de incoronare ale monarhilor in Marea Britanie, a ajuns sambata la Londra la finalul unei calatorii din Scotia intr-o cutie speciala de transport, confectionata din stejar scotian, cu prilejul incoronarii regelui Charles al III-lea…

- Printul Harry si Meghan Markle sunt invitati la incoronarea regelui Charles al III-lea. Cei doi nu sunt siguri inca daca vor sa ingroape securea razboiului si nu au dat un raspuns. Invitatia vine la scurt timp dupa ce au fost evacuati din singura locuinta pe care o mai aveau cei doi duci de Sussex in…