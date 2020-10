Situație incredibila in Iași, unde un barbat de 37 de ani, acuzat ca ar fi abordat 1.000 de minori, de la care a cerut imagini cu caracter pornografic a declarat in timpul audierilor ca i-ar placea sa faca sex cu o fetita de 10 ani, relateaza ziarul Adevarul. In luna septembrie masura arestului preventiv a expirat, iar individul a fost plasat sub control judiciar.Individul de 37 de ani este originar din Chicerea, o localitate de langa municipiului Iasi si a fost arestat, in luna iulie pentru pornografie infantila. In timpul anchetei, ce a fost instrumentata de DIICOT Mures, barbatul a facut declarații…