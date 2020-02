Un partid justiţiar Aflata pe topogan, Uniunea Salvati Romania ar trebui sa caute solutii pentru propria salvare. Idei ar fi. Esential este ca USR sa inteleaga (tragicomic este ca nu prea pare sa priceapa!) de ce si-a dezamagit electoratul. Inainte de a vorbi despre cele doua pricini care au indepartat alegatorii cu simpatii useriste, ar trebui sa explic de ce scena politica romaneasca are neaparata nevoie de un al treilea partid puternic. Simplu: pentru a evita eterna solidarizare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon lucreaza la un sistem de plata cu palma Plata cu telefonul sau cu smartphone-ul va fi considerata in curand demodata, daca cel mai nou proiect Amazon reuseste si ajunge sa fie adoptat pe scara larga. Amazon lucrează la un terminal care poate fi folosit în magazinele fizice pentru plata…

- Varujan Vosganian ataca dur USR. Acesta susține ca niciodata in istoria Romaniei nu a existat un partid care sa aiba atat de mulți membrii care pot fi catalogați ca fiind scandalagii."Rar veți gasi in politica romaneasca, de la inceputuri și pana azi, un partid care sa ne ofere atația scandalofili…

- Viorel Caragea, fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Gorj, a intrat in politica. Acesta s-a inscris in USR Gorj și a devenit membru al filialei din Targu Jiu. Caragea nu vrea, insa, funcții, și nici sa candideze la Primaria Targu Jiu. Deși cocheta cu aceasta formațiune politica…

- Ne uitam spre anul pe care-l ingropam la miezul noptii si nu stim cum sa-l interpretam. Sa ignoram ce a fost in 2019, in 2018 si tot asa pana la alegerile locale si parlamentare din 2016, si mai departe spre anul 1990, sau sa ne uitam spre viitor? Sunt tot mai multe semnale ca lumea s-a trezit. In cei…

- Dragoș Patraru e de parere ca ar trebui ca anumite persoane sa dispara din politica romaneasca, mai ales cele care dau dovada de obediența fața de șefii de partid. Printre cei nominalizați sunt Florin Iordache și Eugen Nicolicea.“Exista mai multe tipuri de indivizi care ar trebui sa nu maiexiste in…

- In urma unor reactii aparute la nivel local si national, Uniunea Salvati Romania, Filiala Botosani, vine cu precizari in legatura cu proiectul referitor la refacerea Centrului Istoric al Botosaniului.

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns atacurilor xenofobe lansate de PSD, in mediul virtual. Iohannis a explicat ca nu dorește sa duca PSD-iștii la reeducare pentru ca asta ar insemna ca acei oameni sa fie educați, in primul rand.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului:…

- Potrivit unor surse G4Media.ro, primarii PSD Dambovita, nemulțumiți de modul in care Rovana Plumb conduce organizația, vor sa boicoteze rezultatul PSD pentru a determina o schimbare a conducerii filialei județene. Astfel, acestia ar fi cerut membrilor PSD sa il voteze pe Mircea Diaconu, candidat…