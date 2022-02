Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Elvetian, o formatiune de extrema dreapta creata in anul 2000, s-a autodizolvat, situatie despre care presedintele sau, Florian Gerber, a spus ca este rezultatul ''imaginii proaste'' create in jurul partidului si dificultatilor acestuia de a desfasura reuniuni cu simpatizantii in…

- Copresedintele Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), din 2015, Jorg Meuthen, a demisionat din functia de purtator de cuvant la nivel federal al formatiunii, intr-un interviu zgomotos la postul public de televiziune ARD, in care a anuntat ca demisioneaza din AfD, relateaza…

- Ucigasul norvegian Anders Behring Breivik a ajuns marti in instanta, dupa 10 ani in spatele gratiilor, sustinand ca nu mai reprezinta un pericol pentru societate in incercarea sa de a obtine o liberare conditionata de la pedeapsa initiala de 21 de ani.

- Facebook a suspendat contul partidului de extrema dreapta polonez Confederatia, pe motiv ca „a incalcat in mod repetat standardele social media, in special cu privire la regulile strategiei privind COVID-19 si restrictiile aferente, precum si utilizarea retoricii bazate pe ura”.

- Antoine Griezmann, fotbalistul francez al lui Atletico Madrid, accidentat la coapsa dreapta, va rata aproape sigur ultimele doua meciuri ale echipei sale in acest an, cu Sevilla FC si Granada, a anuntat marti presa internationala, conform agerpres. Griezmann s-a accidentat in derby-ul de duminica…

- Liderii partidelor europene nationaliste si de extrema dreapta au discutat, sambata, la Varsovia, despre posibilitatea unor voturi comune in Parlamentul European, dar nu au reusit sa incheie o alianta...

- Doi candidati la capete opuse ale spectrului politic, Jose Antonio Kast pentru extrema dreapta si Gabriel Boric pentru stanga, erau in curs de calificare duminica seara pentru turul doi al alegerilor prezidentiale din Chile, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit rezultatelor partiale care acopera…

- Herbert Kickl, liderul formatiunii austriece de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO) a anunțat luni ca s-a imbolnavit de coronavirus. Cunoscut pentru scepticismul sau fața de vaccinare, politicianul a sugerat ca in loc de imunizare, sa se puna accent pe tratarea timpurie a bolnavilor de COVID-19,…