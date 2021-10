Cel mai nou parc din municipiul Buzau, inaugurat in urma cu 11 zile in scop electoral inaintea referendumului local, nu este finalizat, iar apa dintr-unul din cele doua lacuri a fost scoasa pentru a continua lucrarile. Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, impreuna cu seful interimar al PSD Buzau, Lucian Romascanu si cu deputatul AUR Nicolae Roman taiau, in data de 23 septembrie, panglica inaugurala a parcului ”Iazul Morilor”, investitie realizata de Primaria Buzau dupa mai bine de doi ani de la demararea lucrarilor, conform News.ro. Pentru amenajarea parcului s-au cheltuit aproximativ…