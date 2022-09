Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al țarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de turiști, a anunțat sambata Ministerul Turismului. Primele trei poziții au fost ocupate de Muntenegru, Polonia și Italia. Dupa Romania, in clasament urmeaza Grecia, Serbia, Republica Ceha,…

- Simona Halep (Romania, 15 WTA) a defilat la debutul in turneul WTA 1000 de la Toronto, 6-0, 6-2 cu Donna Vekic (Croația, 82 WTA), apoi i-a transmis un mesaj lui Patrick Mouratoglou! Simona Halep s-a declarat foarte mulțumita de jocul ei, in condițiile in care i-a lasat doar doua game-uri Donnei Vekic.…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, numarul 5 mondial, si italianul Jannik Sinner (nr.10) se vor infrunta pentru a doua oara in mai putin de o luna, duminica, in finala turneului de tenis de la Umag (Croatia), de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 534.555 de euro. Fii la curent…

- Rusia a extins lista țarilor neprietenoase. In noua lista a fost inclusa și Grecia, Danemarca, Slovenia, Croația și Slovacia. In total, din lista țarilor neprietenoase Rusiei fac parte 48 de state. In mesajul guvernului rus se menționeaza faptul ca aceste țari comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei,…

- Aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, relateaza AFP. Circa 46% din teritoriul UE este expus…

- Proiectul Erasmus+”Funny Digiclasses”, derulat de Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Turda in perioada 2019-2022, in parteneriat cu școli din Grecia, Turcia, Croația și Macedonia a ajuns la final odata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Naționala feminina de volei junioare-U19 a Romaniei și-a aflat și cea de-a cincea adversara din grupa de la Campionatul European. Repartizata in Grupa a II-a, alaturi de Turcia, Serbia, Croația, Elveția și o echipa venita din cea de-a treia faza a calificarilor, naționala Romaniei știe acum și numele…

- Agentia de presa Bloomberg scrie ca Croatia ar putea fi primita in zona Schengen de la 1 ianuarie 2023, concomitent cu adoptarea euro. Potrivit Bloomberg, aceasta decizie ar fi accelerata de invazia rusa din Ucraina. Primirea in zona Schengen va aduce un ajutor masiv pentru turismul din aceasta tara.…