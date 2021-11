Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta are loc la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, dupa ce un medic neurochirurg a fost acuzat, de rudele unui pacient, de o eroare medicala, informeaza Ziarul Hunedoreanului.Un pacient a fost operat pe partea stanga a craniului, desi avea un hematom intracranian pe partea dreapta a capului.Pacientul…

- Caz incredibil la Spitalul Județean din Deva și acuzații de malpraxis: un pacient a fost operat pe partea greșita a capului. Un neurochirurg ar fi intervenit inițial pe partea opusa a craniului, dupa care a realizat operația pe partea corecta, unde pacientul avea un hematom.

- Cadrele medicale de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti sunt in stare de soc in urma incendiului izbucnit, joi dimineata, intr-un salon cu pacienti COVID, a afirmat sefa Sectiei de Boli Infectioase Copii, medicul Lucia Ramona Vasile, intr-o declaratie de…

- Medicii au facut in permanența eforturi pentru salvarea pacientului, ai carui plamani au fost afectati in proportie de 85%.Ultimele informații indicau un posibil transfer al acestuia cu un elicopter la Spitalul Judetean din Targu Mures. „Bolnavul este in curs de transfer la elicopter. Sa speram ca va…

- Un nou focar COVID-19 a fost depistat la o sectie medicala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Andrei’ din Galati, dupa ce alte trei astfel de focare au fost confirmate in ultima vreme in unitatea medicala, informeaza, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate,…

- Imagini triste, pline de dramatism, au fost surprinse astazi la Spitalul Județean de Urgența din Craiova. O coada de mașini funerare s-a format la morga spitalului, unde numai in ultimele 24 de ore și-au pierdut viața noua pacienți infectați cu SARS-CoV-2. In secția de terapie intensiva a spitalului…

- Doi candidați se vor infrunta in batalia finala pentru postul de director de ingrijiri medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. In ambele cazuri au fost depuse cereri de anonimizare. Astfel, cei doi candidați au fost inlocuiți cu numere. Proba scrisa este programata pe 11 octombrie…