- De asemenea, a fost lansat in dezbatere modelul de contract cadru de finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local. Potrivit unui comunicat de presa al PMB, programul de finantare nerambursabila isi propune sa sprijine initiative si actiuni ale persoanelor fizice si juridice…

- O substanța din produsele de igiena pe care le folosim zilnic poate crește rezistența la antibiotice. Cercetatorii au asociat efectele acestui fenomen cu terorismul. Rezistența la antibiotice este un fenomen tot mai ingrijorator, cauzat de presiunea selectiva a factorilor de mediu, avertizeaza specialiștii. Utilizarea…

- O suma de aproximativ 25.000 de lei, fara TVA, a fost alocata de la bugetul local pentru reamanajarea unui imobil de pe str. Elena Doamna, din Ploiești, care a aparținut Liceului de Transporturi. Municipalitatea intenționeaza sa-l transforme in gradinița cu program prelungit. Cladirea are…

- Municipalitatea baimareana va colabora cu Federatia Rusa in mai multe domenii dupa ce consilierii locali au aprobat in sedinta extraordinara din 18 iunie un proiect de hotarare privind cooperarea Municipiului cu Uniunea Rutenilor Subcarpatici din Romania. Prin adoptarea hotararii, practic s-a incheiat…

- Municipalitatea informeaza ca in perioada de vara autoritatile au aprobat un plan de acțiuni in vederea protejarii populației in perioada cu temperaturi ridicate. Astfel, autoritațile vor asigura buna functionare a fantanilor arteziene din Chisinau, amplasarea cisternelor cu apa potabila in parcurile…

- Primaria Municipiului Ploiești organizeaza “Zilele Orașului Ploiești” și Festivalul de arta stradala pentru copii și tineret intitulat “Magie, Feerie și Povești”, in perioada 1-3 iunie 2018, in centrul civic, respectiv pe esplanada Palatului Culturii Ploiești. Cu prilejul acestor evenimente, ploieștenii,…

- Prim-ministrii Frantei si Australiei, Edouard Philippe si Malcolm Turnbull, au comemorat miercuri, in prezenta printului de Wales, marea victorie din urma cu un secol a aliatilor in batalia de la Villers-Bretonneux impotriva germanilor, pe locul unde a fost campul de lupta, in apropiere de orasul francez…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu le-a nominalizat pentru meciurile din intalnirea Romania-Elveția doar pe Simona Halep și Irina Begu, lasandu-le deoparte pe Sorana Cirstea și Mihaela Buzarnescu. ...